Профессор Безруков: нестандартная дипломатия России заставила директора ЦРУ спешно вылететь в Киев

Вашингтон, 18 января. Неожиданная для Запада дипломатия России поставила Вашингтон в тупик, оставив американцам лишь два варианта дальнейшего развития событий, ни один из которых никак не назовешь победой США.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев Live» поделился полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, отметив, что дипломатический ход Москвы оказался полной неожиданностью для США. В Вашингтоне привыкли, что именно они устанавливают правила, контролируя все процессы, в том числе и переговорные. Однако Россия изначально перехватила инициативу, не позволив США диктовать свою волю.

Эксперт выразил уверенность в том, что у Белого дома в данной ситуации осталось всего два варианта, ни один из которых, по идее, им не подходит. Вашингтон может ответить категорическим отказом по всему спектру требований России. Сделают американцы это на свой страх и риск, так как не могут четко спрогнозировать ответных действий Москвы. А в том, что они будут, можно не сомневаться.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Скорее всего Россия примет меры на Украине и в Восточной Европе и достаточно жестко. Именно нестандартная дипломатия России (как минимум для США) и столь жесткие рамки заставили директора ЦРУ Уильяма Бернса спешно вылететь в Киев. Он должен прояснить, какая сейчас ситуация на Украине, насколько адекватны там люди у власти, насколько они понимают, что сейчас происходит. Также он донесет до них вещи, которые сейчас обсуждают в Белом доме. Понятно, что раз такие требования прозвучали и их проигнорировали, то будут какие-то акции, действия, и эти действия будут военными и решительными. То есть будет переформатирована военно-политическая ситуация в Европе и на Украине точно. Бернс предупредит Киев о скорых переменах», — предположил профессор.

Безруков отметил, что избиратели Байдена такой сценарий воспримут в штыки. Примерно, как и бегство из Афганистана. Этот внешнеполитический провал администрация Байдена на фоне внутреннего кризиса и потери доверия своих избирателей просто не переживет. США просто вышвырнут из Восточной Европы и никакие санкции не помогут.

Второй вариант для команды Байдена более приемлем. По крайней мере у них будет шанс спасти ситуацию внутри США и не разочаровать абсолютно всех своих избирателей. Вашингтон какое-то время продолжит так же нагнетать обстановку вокруг Украины, в какой-то момент инициирует еще один раунд переговоров и тихо согласится на возвращение Киева в зону влияния Москвы. При таком раскладе, по мнению профессора, у США действительно будет хотя бы шанс сохранить хорошую мину при плохой игре и не допустить внутриполитической катастрофы у себя. В таком случае Бернс приехал в Киев немного с другим предупреждением, чтобы удержать местных марионеток от провокаций, которые могли бы сорвать «мягкий сценарий» бегства США из Украины. Как бы то ни было директор ЦРУ принес представителям майданного режима неприятные новости.

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