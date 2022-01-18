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Сахалинский корги по кличке Бади после прыжка в сугроб стал звездой Tik Tok

  /   Обновлено: 18 января 2022 16:43
Общество
Сахалинский корги по кличке Бади после прыжка в сугроб стал звездой Tik Tok
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 18 января. Корги Бади, который живет со своей хозяйкой на Сахалине, стал звездой социальной сети TikTok благодаря своей любви к снегу.

Девушка под ником alina.c.sakhalina опубликовала видео, на котором мужчина окунает пса прямо в сугроб. Питомец мягко приземляется в снег и исчезает в нем с головой. Спустя некоторое время он выбрался обратно к хозяевам, радостно виляя хвостом.

Сахалинский корги по кличке Бади после прыжка в сугроб стал звездой Tik Tok
prt scr tiktok.com / @alina.c.sakhalina

Видео быстро собрало 10 миллионов просмотров, а пользователи соцсети оставили более 800 тыс. лайков и около 8 тыс. комментариев. Еще на одном видео корги катается по снежному покрову, и его вполне устраивает происходящее.

Более сотни челябинских корги в новогодних костюмах прошлись по городу 12 января. Традиционное событие с каждым годом собирает все больше желающих продемонстрировать городу своих мохнатых любимцев.

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