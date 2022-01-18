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Работать по всем фронтам: как «Гранит» помогает популяризировать современных героев
Общество
Работать по всем фронтам: как «Гранит» помогает популяризировать современных героев
кадр из фильма «Гранит»  / 

В России должны быть художественные картины, популяризирующие конкретных героев современности, ведь с помощью этих историй получится приобщить людей к патриотическим чувствам. Такой точкой зрения в беседе с ФАН поделилась доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева, комментируя выход новинки кинематографа — военного боевика «Гранит». Она подчеркнула, что в российском обществе необходимо популяризировать настоящих героев, как, например, социолог Максим Шугалей или Мария Бутина.

Премьера картины Дениса Нейманда прошла еще 28 декабря на телеканале НТВ. Сюжет рассказывает о группе российских инструкторов, которых отправляют на задание в Мозамбик, захваченный местными террористами. Один трейлер ленты уже выглядит классным и сделан в лучших традициях патриотического кино, считает собеседница издания.

«Мне кажется, у нас в кинематографе много примеров потрясающих шедевров, которые переходят из поколения в поколение — не только на тему войны, но и вообще развития этого патриотического духа. Считаю, что именно в этом ракурсе нужно проводить работу — не только с помощью конкретных картин, но и по всем фронтам работать, — говорит Ольга Дегтярева. — Надо брать смежные тематики, даже срочную службу в армии. Сейчас крайне мало героев, которые были бы популярны среди молодежи, среди населения и которые создавали бы привлекательный образ для вооруженных сил. Чтобы это было престижно, интересно, чтобы открывались какие-то перспективы, потому что в регионах очень много ребят, которые стремятся строить карьеру и зарабатывать».

Работать по всем фронтам: как «Гранит» помогает популяризировать современных героев
кадр из фильма «Гранит» /

Для многих молодых людей та же служба в армии или спортивная карьера — это хороший социальный лифт, но данные сферы тоже нужно популяризовывать. Активные действия нужны со стороны государства и социальной политики, однако зрелищные картины вроде «Гранита» тоже способны помочь, ведь благодаря кино россияне узнают о героях своей страны.

«У нас крайне мало известны эти герои, даже Шугалей — один из последних, кого мы можем назвать. Если вы спросите среди студентов, мало кто скажет, кто это, к сожалению. [Надо знать] таких героев, как Шугалей, Бутина, за именами которых стоят конкретные действия относительно репутации нашего государства на международной арене. Прекрасно, что у нас есть картины, популяризирующие конкретных героев, потому что через их истории, конечно, патриотическое воспитание и приобщение происходят более эффективно», — подытоживает политолог.

Работать по всем фронтам: как «Гранит» помогает популяризировать современных героев
кадр из фильма «Гранит» /

Ранее депутат Государственной думы VI и VII созывов Александр Шерин заявил, что патриотическое кино является основополагающим в воспитании подрастающего поколения. По его мнению, в отечественной киноиндустрии должно быть больше картин, открывающих глаза на историю и наших героев.

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