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Эксперт Соломников рассказал, как остановить рост цен на недвижимость

  /   Обновлено: 18 января 2022 17:36
Экономика
Эксперт Соломников рассказал, как остановить рост цен на недвижимость
Global Look Press  /  Richard B. Levine / imago stock&people

Санкт-Петербург, 18 января. Исполнительный директор экспертно-оценочной компании «1Капиталь» Дмитрий Соломников предположил в ходе эфира медиацентра «Патриот», сможет ли когда-нибудь остановиться рост цен на недвижимость.

Подорожание различных товаров и услуг привело к тому, что затруднилось развитие предпринимательства в прошлом году. К такому выводу пришли в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Специалисты подготовили доклад о деловом климате для президента РФ Владимира Путина.

Актуальную проблему роста цен подняли гости эфира Медиагруппы «Патриот». Одним из них был и глава компании «1Капиталь». Соломников подчеркнул, что остановить рост цен практически нереально, но бывают ситуации, когда динамика может быть радикально изменена.

«К сожалению, рост цен не прекратится никогда, т.к. в целом у нас идет повышательный тренд, особенно если речь идет о городах-миллионниках, таких как Петербург и Москва, и в связи с тем, что население данных агломераций постепенно увеличивается», — отметил участник мероприятия.

Однако стоимость недвижимости уменьшалась в рублевом выражении во время мирового финансового кризиса 2008 года. Также, некоторое уменьшение цен наблюдалось в 2016-2017 годах, добавил Соломников. По мнению аналитика, чтобы резко остановить процесс роста цен, требуется девальвация или дефляция.

Повышение цен ожидает и отечественный автомобильный сегмент в 2022 году. Это связано с тем, что нехватка машин на рынке может сохраниться, — актуальными по-прежнему являются дефицит микрочипов и проблемы с поставками.

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жилье недвижимость рост цен мг патриот Соломников
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