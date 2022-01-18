«Газпромбанк» и компания «Фортум» создали совместное предприятие в сфере ветроэнергетики

Москва, 18 января. «Газпромбанк» и «Фортум» (российская «дочка» финского энергоконцерна Fortum) образовали совместное предприятие (СП) в области развития ветроэнергетических проектов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В портфель СП включат проекты совокупной мощностью 1,256 ГВт. Суммарный объем программ на основе возобновляемых источников энергии в портфеле «Газпромбанка» и совместных предприятий с учетом сделки с «Фортумом» достигнет 3,7 Гвт, отметил зампред правления кредитной организации Алексей Белоус.

За реализацию части проектов ранее отвечал Фонд развития ветроэнергетики (ФРВ) — совместный инвестфонд «Фортума» и госкорпорации «Роснано». Он прекратит свое существование, а совместные программы перейдут в новое СП компании с «Газпромбанком».

Отечественная энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.