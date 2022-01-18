Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продолжить переговоры в сфере безопасности

Брюссель, 18 января. Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил партнерам и Москве вернуться к диалогу по безопасности. Об этом рассказал сам политик.

Столтенберг выступил с заявлением на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что сейчас для НАТО важно продвинуться в политической сфере.

«Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — рассказал генсек Альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что диалог между Москвой и НАТО давно назревал. Дипломат пояснял, что у РФ «накопилось».