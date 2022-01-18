Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:00
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
17:50
Политика
Посол Белоруссии в РФ Семашко госпитализирован в Москве с жалобами на сердце и давление
17:50
Шоу-бизнес
Сын Градского после ограбления Коташенко заявил, что его интересует только музыка отца
17:47
Армия
Глава ДНР Пушилин: Донбасс готов к любого рода действиям со стороны Киева
17:47
Общество
Случай завоза омикрон-штамма из Виргинских островов выявлен в Татарстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продолжить переговоры в сфере безопасности

Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продолжить переговоры в сфере безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 18 января. Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил партнерам и Москве вернуться к диалогу по безопасности. Об этом рассказал сам политик.

Столтенберг выступил с заявлением на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что сейчас для НАТО важно продвинуться в политической сфере.

«Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — рассказал генсек Альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что диалог между Москвой и НАТО давно назревал. Дипломат пояснял, что у РФ «накопилось».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продолжить переговоры в сфере безопасности
безопасность нато столтенберг
Комментировать