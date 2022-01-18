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В петербургской квартире обнаружено тело малолетнего ребенка
Происшествия
В петербургской квартире обнаружено тело малолетнего ребенка
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Санкт-Петербург, 18 января. В прокуратуре Санкт-Петербурга прокомментировали обнаружение тела восьмимесячного ребенка в одной из городских квартир.

По данным пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, бездыханный малолетний ребенок найден в одной из квартир на проспекте Энергетиков. Для выяснения всех обстоятельств данного трагического инцидента инициирована проверка, которая ведется в координации с работой полиции, сообщают «Питерские заметки».

В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики.

Ранее ФАН сообщал о трагическом происшествии на перегоне станций «Саблино — Колпино» в поселке Красный Бор. Женщина с ребенком в коляске пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Скоростной электропоезд «Сапсан» наехал на коляску, в результате чего ребенок скончался.

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