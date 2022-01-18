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Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений

Экономика
Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. ОПЕК оставила неизменным прогноз по росту спроса на нефть по итогам 2021 года и в 2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления глобальной экономики.

Так, по результатам минувшего года спрос составил, согласно оценке ОПЕК, 96,6 млн баррелей в сутки. В текущем году спрос, как ожидается, возрастет до 100,8 млн б/с, следует из январского отчета организации.

Поставки черного золота от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году повысятся на 3 млн б/с. Прогноз также остался без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Динамика мировых цен на нефть в последнее время довольно непредсказуема. На это обратил внимание заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

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нефть прогноз опек
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