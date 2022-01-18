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Накануне пятой волны COVID-19 во Владимире проверили службу 122
Общество
Накануне пятой волны COVID-19 во Владимире проверили службу 122
 /  Ольга Костромина

Владимир, 18 января. 17 января региональный контакт-центр Владимира «122» проверили на готовность к пиковым нагрузкам, которую прогнозируют как следствие взрывного роста заболеваемости коронавирусом.

По поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, проведение подобной проверки работы единой службы 122 ждут все регионы.

Чернышенко отметил, что в ближайшие дни будут названы регионы с худшими показателями по длительности ожидания ответа и по количеству пропущенных звонков в службе 122, передает издание «Владимирские ведомости».

Во владимирском колл-центре работают пятнадцать человек, график работы службы — с 08.00 до 20.00. Колл-центр принимает около тысячи звонков ежедневно и отвечает на все вопросы по коронавирусу. Это и жалобы на качество и доступность медицинской помощи, и вопросы по самому заболеванию. В ближайшее время ожидается увеличение числа запросов, связанное с распространением омикрон-штамма.

Ранее ФАН приводил мнение Владимира Путина о распространении новых волн коронавируса. По мнению президента, болезнь прогрессирует там, где есть проблемы со здравоохранением.

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проверка регионы коронавирус колл-центр
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