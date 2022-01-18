Политолог Ковтун неожиданно признал проблему дискриминации русского языка на Украине

Директор украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун не видит перспектив для возвращения Петра Порошенко в большую политику, поскольку действующая украинская власть вполне удовлетворяет администрацию США. Шансов объединить оппозицию у бывшего президента Украины, по его мнению, тоже нет.

Вячеслав Ковтун не считает проявлением слабости администрации Владимира Зеленского отсутствие жестких мер на возвращение Петра Порошенко.

«Суд рассматривал по существу обвинения, предъявленные прокурорами, и ходатайство об аресте (Петра Порошенко. — Прим. ФАН) и залоге на 1 млрд гривен не удовлетворил. Но суд не обязан был выносить решение в первый же день, он отложил этот вопрос на два дня. Я уверен, что 19 числа суд примет взвешенное и правильное решение», — заявил политолог.

Эксперт не исключает, что претензии к Петру Порошенко могут закончиться для него обвинительным заключением.

«Сторона обвинения выбирала те пункты, которые очень легко доказать. Факт закупок угля на неподконтрольной территории никем не отрицается, факт расчета за него через какие-то поставки тоже не отрицается», — отметил Вячеслав Ковтун.

Власти Украины, по словам эксперта, не воспринимают Петра Порошенко как серьезного оппонента, потому что он не имеет за собой серьезной политической поддержки.

«Кто приехал встречать Петра Порошенко в аэропорт? Хоть один из политлидеров оппозиции был там? Юлия Тимошенко, Юрий Бойко или, может быть, Виталий Кличко? Или глава православной церкви Украины Епифаний, которую создал Порошенко? Там не было никого, только прямые соратники Петра Алексеевича. По факту вчера Порошенко был в одиночестве, никакого объединения, никакой консолидации вокруг Порошенко мы не увидели», — отметил Вячеслав Ковтун.

twitter.com / Петро Порошенко

В то, что возвращаясь на Украину, Петр Порошенко заручился поддержкой администрации в реализации его президентских амбиций, эксперт тоже не верит.

«Любая власть ориентируется на действующих контрагентов, поэтому я не считаю, что Байдену выгоднее каким-то образом поддерживать Порошенко. Байден работает с действующей властью в Украине, и ни одного официального заявления ни от него, ни от представителя администрации США мы не услышали. Более того, не было ни одного заявления от каких-то официальных лиц. Скорее всего, этот вопрос сейчас на паузе, и его не комментируют из-за других более актуальных проблем», — пояснил Вячеслав Ковтун.

Более актуальными для Украины эксперт считает наращивание ее милитаризации и усиление интеграции с блоком НАТО, а также насильственную деруссификацию и дискриминацию населения страны.