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Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов

Общество
Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 января. Подстаканники для чая из русских поездов оказались самым желанным подарком для жителей США. Американцы буквально «охотятся» за ними в интернете и на антикварных рынках.

Ароматный чай, подстаканник и стук колес по рельсам — то, что создает особую атмосферу для пассажиров русских поездов. О такой романтике мечтают даже американцы. Однако в США найти подстаканники не так-то просто.

«"Подстаканник для чая", – ответил американский друг, когда я спросила, что привезти в подарок из далекой России», — рассказала автор блога «50 оттенков Нью-Йорка» в «Яндекс.Дзен».

Ностальгия по России буквально заставляет американцев «охотиться» за легендарными русскими подставками. Сейчас подстаканники в России можно приобрести хоть в качестве сувенира в поезде, хоть на барахолке. Русского человека этим не удивишь, а вот для иностранцев — это роскошь.

Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Американцы ценят предмет за удобство и красоту, а некоторые даже сравнивают с произведениями искусства. Жители США называют их «podstakannik». Иностранцы охотятся за ними в интернете, антикварных магазинах, а иногда даже пытаются сделать самостоятельно.

Не только сувениры из России, но и природа с традициями страны вызывают восторг у жителей других государств. Так, испанец остался в восторге после проведения каникул в зимней Сибири.

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