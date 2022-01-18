Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов

Москва, 18 января. Подстаканники для чая из русских поездов оказались самым желанным подарком для жителей США. Американцы буквально «охотятся» за ними в интернете и на антикварных рынках.

Ароматный чай, подстаканник и стук колес по рельсам — то, что создает особую атмосферу для пассажиров русских поездов. О такой романтике мечтают даже американцы. Однако в США найти подстаканники не так-то просто.

«"Подстаканник для чая", – ответил американский друг, когда я спросила, что привезти в подарок из далекой России», — рассказала автор блога «50 оттенков Нью-Йорка» в «Яндекс.Дзен».

Ностальгия по России буквально заставляет американцев «охотиться» за легендарными русскими подставками. Сейчас подстаканники в России можно приобрести хоть в качестве сувенира в поезде, хоть на барахолке. Русского человека этим не удивишь, а вот для иностранцев — это роскошь.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Американцы ценят предмет за удобство и красоту, а некоторые даже сравнивают с произведениями искусства. Жители США называют их «podstakannik». Иностранцы охотятся за ними в интернете, антикварных магазинах, а иногда даже пытаются сделать самостоятельно.

Не только сувениры из России, но и природа с традициями страны вызывают восторг у жителей других государств. Так, испанец остался в восторге после проведения каникул в зимней Сибири.