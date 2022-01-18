Шольц выразил готовность к серьезным консультациям с Россией по гарантиям безопасности

Берлин, 18 января. Берлин готов приступить к серьезному диалогу с Москвой по гарантиям безопасности, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, в орбиту интересов Германии не входит долгосрочная напряженность в двусторонних отношениях с российской стороной.

Стоит отметить, что сегодня, 18 января, состоялись переговоры между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе деэскалацию напряжения на юго-востоке Украины. В итоговой пресс-конференции российский дипломат отметил, что попытки выставить Москву стороной конфликта являются неприемлемыми.