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На фоне геополитических рисков: сколько будет стоить доллар к концу января

Экономика
На фоне геополитических рисков: сколько будет стоить доллар к концу января
Global Look Press  /  Silas Stein / dpa

 

Обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале. Об этом ФАН рассказала экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Курс рубля продолжает ослабевать к евро на старте утренней сессии, следует из данных Московской биржи. Американская валюта выросла до 76,25 рубля, европейская — до 87,06 рубля.

«Для курса рубля в январе и феврале весьма знаковыми будут следующие события. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. Хотя процентные ставки в США останутся с очень высокой вероятностью неизменными, рынки ожидают с тревогой риторики представителей ФРС относительно будущего ужесточения денежно-кредитной политики», — пояснила Наталья Мильчакова.

На фоне геополитических рисков: сколько будет стоить доллар к концу января
Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что некоторые представители ФРС уже не исключают пяти повышений процентной ставки в этом году, хотя ранее предполагалось, что их будет не более трех. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара и, соответственно, стать негативным фактором для рубля.

«В начале февраля ОПЕК+ соберется на очередную министерскую встречу, но, скорее всего, текущие параметры увеличения добычи пересматриваться не будут. В целом нежелание ОПЕК+ что-либо менять может рассматриваться рынком как сигнал о том, что спрос и предложение сбалансированы, а значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю», — добавила Наталья Мильчакова.

На фоне геополитических рисков: сколько будет стоить доллар к концу января
ФБА «Экономика сегодня» /

Она заметила, что 11 февраля Банк России объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Экономисты не исключают нового повышения ключевой ставки до 9%, так как инфляция пока остается высокой. Повышение ключевой ставки может способствовать краткосрочному укреплению рубля.

«В то же время обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще остаются в повестке дня, что будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале. В период с третьей декады января и до конца февраля доллар будет колебаться в коридоре 73-77 рублей, а евро — в диапазоне 83-87,5 рубля», — заключила Наталья Мильчакова.

Рубль способен усилиться по отношению к доллару в 2022 году на 3-7%. Таким прогнозом поделился президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

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доллар рубль евро
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