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Росстат: средняя зарплата российских чиновников в 2020 году выросла на 9%

  /   Обновлено: 18 января 2022 16:13
Экономика
Росстат: средняя зарплата российских чиновников в 2020 году выросла на 9%
murmansk.sledcom.ru  /  Следственный комитет Мурманской области

Москва, 18 января. Средняя зарплата российских госслужащих в кризисном 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает «ФедералПресс».

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по результатам первого года пандемии составил 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом, отмечается в сообщении.

Сведения по заработным платам за 2021 год станут известны только в конце 2022 года. При этом с 2019 года Росстат не раскрывает показатели зарплаты по отдельным федеральным органам.

Российский бизнес продемонстрировал существенный рост прибыли в условиях нехватки рабочей силы в 2021 году. Это позволяет инвестировать в увеличение зарплат, обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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инфляция чиновники росстат зарплаты
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