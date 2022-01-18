Росстат: средняя зарплата российских чиновников в 2020 году выросла на 9%

Москва, 18 января. Средняя зарплата российских госслужащих в кризисном 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает «ФедералПресс».

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по результатам первого года пандемии составил 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом, отмечается в сообщении.

Сведения по заработным платам за 2021 год станут известны только в конце 2022 года. При этом с 2019 года Росстат не раскрывает показатели зарплаты по отдельным федеральным органам.

Российский бизнес продемонстрировал существенный рост прибыли в условиях нехватки рабочей силы в 2021 году. Это позволяет инвестировать в увеличение зарплат, обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников.