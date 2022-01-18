WhatsApp даст пользователям возможность рисовать на фото и видео

Москва, 18 января. Новая функция появится в мессенджере WhatsApp, которая позволит пользователям рисовать на фотографиях, картинках и видео. Об этом сообщил портал WABetainfo.

В обновленной бета-версии приложения появились новые инструменты. Они предназначены для рисования. Можно будет делать более толстые линии на фото и видео.

В данный момент у пользователей есть возможность изменить цвет карандаша. Однако поменять толщину штриха нельзя. Также в мессенджере возможно появление инструмента для размытия снимков, что позволит юзерам скрывать отдельные фрагменты кадра.

В ноябре прошлого года WhatsApp анонсировал новую функцию со звуковыми сообщениями. Должна была появиться кнопка прокрутки аудио.