Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 16:32
16:26
Экономика
Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений
16:26
Общество
Жителей Петербурга в среду ожидает мокрый снег и гололедица
16:25
Весь мир
Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
16:24
Армия
Пушилин: ВСУ обладают численным перевесом над силами ДНР и ЛНР в Донбассе
16:23
Политика
Запад не уверен, что европейский путь Украины — это всерьез и надолго
16:23
Происшествия
В Алтайском крае председателя ТСЖ осудят за хищение денег у жильцов
16:22
Общество
Глава МОТ спрогнозировал ситуацию на мировом рынке труда в 2022 году
16:17
Общество
Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
16:17
Политика
Шольц выразил готовность к серьезным консультациям с Россией по гарантиям безопасности
16:16
Происшествия
Жесткая посадка Ми-8 в Ненецком автономном округе обошлась без пострадавших
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

WhatsApp даст пользователям возможность рисовать на фото и видео

Технологии
WhatsApp даст пользователям возможность рисовать на фото и видео
НА «Харьков».

Москва, 18 января. Новая функция появится в мессенджере WhatsApp, которая позволит пользователям рисовать на фотографиях, картинках и видео. Об этом сообщил портал WABetainfo.

В обновленной бета-версии приложения появились новые инструменты. Они предназначены для рисования. Можно будет делать более толстые линии на фото и видео.

В данный момент у пользователей есть возможность изменить цвет карандаша. Однако поменять толщину штриха нельзя. Также в мессенджере возможно появление инструмента для размытия снимков, что позволит юзерам скрывать отдельные фрагменты кадра.

В ноябре прошлого года WhatsApp анонсировал новую функцию со звуковыми сообщениями. Должна была появиться кнопка прокрутки аудио.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / WhatsApp даст пользователям возможность рисовать на фото и видео
whatsapp мессенджер рисование
Комментировать