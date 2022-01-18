ФАС хочет запретить банкам навязывать услуги определенного страховщика по кредиту

Москва, 18 января. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести запрет для банков навязывать услуги определенной страховой компании при оформлении кредита, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.

Соглашение между кредитно-финансовой организацией и страховщиком считается допустимым только в том случае, если банк готов признать полисы любой страховой организации, которая соответствует всем требованием банка. Предлагается также наделить их обязанностью создавать для страховщиков перечень требований для оценки и финансовой устойчивости.

Кроме того, ФАС может дополнить соглашение между заемщиком и банком еще одним условием: процентная ставка по договору займа не будет зависеть от наименования страховой компании, с которой клиент и банк заключают договор страхования.

Российские банки за декабрь 2021 года выдали рекордное число кредитных карт, сообщил ранее сервис по умному подбору финансовых услуг «Кредистория». В течение месяца их число увеличилось до 2 млн единиц.