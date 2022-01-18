Почетные доноры Подмосковья получат увеличенную ежегодную выплату

Москва, 18 января. Порядка 30 тысяч почетных доноров Подмосковья получают ежегодную денежную выплату.

В 2022 году они получат средства в возросшем размере — 15109 рублей, бесплатный проезд в общественном транспорте, а пенсионеры — и ежемесячную компенсацию оплаты ЖКУ в размере 50 процентов. Для начисления денег следует обратиться в МФЦ, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального министерства социального развития.

Ежегодно в Подмосковье регистрируется около 400 почетных доноров. Не имеющий медицинских противопоказаний человек может сдавать кровь, пройдя перед этим обследование. В день сдачи крови донор получает бесплатное питание. Сдача крови в течение года дает право внеочередного получения льготной путевки в санаторий. В 2021 году в Подмосковье заготовили 60 тонн донорской крови.

Ранее ФАН рассказывал об акции, проведенной офицерами Росгвардии Мордовии. В течение трех дней 70 бойцов становились гостями станции переливания крови.