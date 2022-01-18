Глава МОТ спрогнозировал ситуацию на мировом рынке труда в 2022 году

Женева, 18 января. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер выступил с докладом «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции — 2022».

По оценкам Райдера, в текущем году общемировой дефицит рабочего времени по сравнению с четвертым кварталом 2019 года будет сопоставим с потерей 52 миллионов рабочих мест на условиях полной занятости. При этом уровень безработицы в мире сохранится на уровне выше допандемийного как минимум до конца 2023 года, достигнув в 2022 году показателя в 207 миллионов человек, тогда как в 2019 году в мире было 186 миллионов безработных, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».



Как считает Райдер, хотя кризис продолжается уже два года, перспективы улучшения ситуации на рынке труда до сих пор остаются неопределенными, так как восстановление идет крайне медленно и неуверенно. Райдер опасается, что уже нанесенный ущерб рынкам труда может стать необратимым, увеличив масштабы бедности и неравенства.

Многие работники вынуждены переключаться на новые формы труда. Так, рынок международного туризма и путешествий практически парализован. По мнению Райдера, прогресс возможен только при соблюдении принципов достойного труда, включая его охрану, обеспечивая равенство, соцзащиту и социальный диалог.

Ранее ФАН сообщал об оценке президентом РФ Владимиром Путиным ситуации на рынке труда в стране. Выступая в конце 2021 года, Путин отметил, что безработица уже снизилась до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. При этом он не исключил возможность введения новых мер поддержки россиян.