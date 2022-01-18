Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»

Казань, 18 января. Вратарь Иван Коновалов перешел из казанского «Рубина» в шотландский клуб «Ливингстон», сообщает пресс-служба «львов».

Отмечается, что 27-летний голкипер на данный момент еще не успел оформить разрешение на работу. Соглашение между сторонами подписано на 1,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Первую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в екатеринбургском «Урале». Кроме того, он выступал за сербские «Раднички» и белорусское «Торпедо-Белаз».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб. Соглашение игрока истекает летом 2026 года.