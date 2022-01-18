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Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»

  /   Обновлено: 18 января 2022 16:03
Спорт
Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Казань, 18 января. Вратарь Иван Коновалов перешел из казанского «Рубина» в шотландский клуб «Ливингстон», сообщает пресс-служба «львов».

Отмечается, что 27-летний голкипер на данный момент еще не успел оформить разрешение на работу. Соглашение между сторонами подписано на 1,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Первую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в екатеринбургском «Урале». Кроме того, он выступал за сербские «Раднички» и белорусское «Торпедо-Белаз».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб. Соглашение игрока истекает летом 2026 года.

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Иван Коновалов рубин ливингстон
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