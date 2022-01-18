«Оруэлл отдал бы полруки»: политолог Молчанов раскритиковал декоммунизацию на Украине

Украинцы массово выезжают из страны. Оставшиеся граждане не знают, чем наполнить холодильники и как прокормить своих детей. Об этом заявил известный украинский политолог Юрий Молчанов.

На Украину 17 января вернулся бывший президент страны Петр Порошенко, против которого на родине заведено несколько уголовных дел, в том числе и по статье «О госизмене». Эпичный приезд главы парламентской партии «Европейская солидарность» стал, пожалуй, самой обсуждаемой темой на Украине. Политолог Юрий Молчанов в свою очередь высказал свое мнение, что Майдан превратил Украину в страну из произведения Джорджа Оруэлла.

«Все, что с нами сейчас происходит, я связываю с событиями 2014 года. Следствием произошедшего стали Порошенко и [Владимир] Зеленский. Все, что происходит сегодня с нашей страной, — прямое следствие революции. В 2014 году мы посеяли эти зернышки, которые сейчас так обильно всходят. Вчера встречающие Порошенко люди просто смяли и разбили автомобиль. Им не понравилось, что он едет, когда они гетмана встречают. Так вот эта толпа уверена, что она лучше всех знает, как должна жить страна. Им никто не должен мешать — любой автомобиль будет сметен, а инакомыслящий — вычеркнут. И эти люди сегодня на Украине занимаются декоммунизацией. Они сносят одни памятники и ставят на их место другие. Фантасмагорический картинка, за которую бы Джордж Оруэлл отдал полруки», — высказал свое мнение украинский эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Молчанов добавил, что страна лежит на лопатках, а люди массово выезжают с Украины.

«Я не могу до сих пор себе представить, что это все происходит с моей любимой Украиной, где еще остаются прекрасные люди, которые видели другое будущие для этой страны. Я говорю «остаются», потому что сейчас они массово умирают и выезжают с Украины. Экономически Украина сегодня лежит на лопатках, страдает политически. Порошенко своим приездом на Украину просто отхлыстал мокрой тряпкой Зеленского. А как говорил ранее Зеленский: «Я твой приговор». Но именно для него сегодня тот самый Порошенко является приговором. А Украина в полном наборе получила то, за что стояла на Майдане, — Порошенко, Зеленского и разруху», — поделился своей точкой зрения Молчанов.

Эксперт отметил, что Украина переживает не лучшие времена, а люди не знают, чем будут кормить своих детей.

«Сегодня холодильники украинцев начали пустеть от новогодних яств. А чем их обратно заполнять, никто из них не знает. Также они не знают, на что они будут кормить своих детей. Происходит галопирующий рост цен в магазинах. Я не знаю — как людям выживать? А как жить бизнесу, который потребляет газ? Повторюсь: это все результат подмены ценностей, который произошел на Майдане», — резюмировал свою позицию Юрий Молчанов.

Журналист, политолог и блогер Вадим Манукян ранее связал возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев с казахстанскими событиями.