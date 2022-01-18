«Молдовагаз» просит очередную отсрочку у «Газпрома»

Кишинев, 18 января. Молдавская газовая компания «Молдовагаз» начала искать поддержки у властей и акционеров, чтобы закрыть вопрос по выплатам «Газпрому».

Молдавия ищет возможностей отсрочить платеж за российское голубое топливо. Также рассматривается вариант с получением краткосрочного кредита, о чем рассказал руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — заявил Чебан в Telegram-канале.

Помимо этого, предприятие просит кабмин возместить молдавским гражданам разницу между ценником на энергоноситель, который прописан в тарифе, и закупочной стоимостью, а также компенсировать «Молдовагазу» налог на добавленную стоимость. Глава организации отмечает, что компания будет и дальше оптимизировать расходы.

Увеличение закупочных цен на газ привело в республике к очередному витку энергетического кризиса. Если в декабре Молдавия закупала газ по цене в 450 долларов за тысячу «кубов», то в этом месяце ценник возрос до 646 долларов за аналогичный объем. А с 1-го числа следующего месяца тариф снова может вырасти для внутреннего потребления.

Правительство Молдавии ранее предложило «Газпрому» изменить условия долгосрочного соглашения, а также заключить новый договор по поставкам топлива, о чем рассказал вице-премьер Андрей Спыну.