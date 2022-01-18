Россия и Белоруссия готовы применить весь военный потенциал для защиты Союзного государства

Москва, 18 января. Россия и Белоруссия подтвердили готовность при необходимости задействовать весь военный потенциал для обеспечения безопасности Союзного государства, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, нельзя исключать ситуации, когда сил региональной группировки будет недостаточно, чтобы выстроить надежную защиту.

«Мы должны быть готовы к ее усилению», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

В связи с этим предстоящая проверка сил реагирования Союзного государства пройдет при участии органов управления и подразделений Восточного военного округа.

Ранее, как передает RT, Фомин также озвучил цели проверки. Мероприятия будут включать отработку совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии. Подразделения ВС РФ уже начали прибывать в республику для выполнения маневров.