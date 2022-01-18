Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 16:32
16:26
Экономика
Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений
16:26
Общество
Жителей Петербурга в среду ожидает мокрый снег и гололедица
16:25
Весь мир
Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
16:24
Армия
Пушилин: ВСУ обладают численным перевесом над силами ДНР и ЛНР в Донбассе
16:23
Политика
Запад не уверен, что европейский путь Украины — это всерьез и надолго
16:23
Происшествия
В Алтайском крае председателя ТСЖ осудят за хищение денег у жильцов
16:22
Общество
Глава МОТ спрогнозировал ситуацию на мировом рынке труда в 2022 году
16:17
Общество
Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
16:17
Политика
Шольц выразил готовность к серьезным консультациям с Россией по гарантиям безопасности
16:16
Происшествия
Жесткая посадка Ми-8 в Ненецком автономном округе обошлась без пострадавших
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия и Белоруссия готовы применить весь военный потенциал для защиты Союзного государства

Армия
Россия и Белоруссия готовы применить весь военный потенциал для защиты Союзного государства
пресс-служба МО

Москва, 18 января. Россия и Белоруссия подтвердили готовность при необходимости задействовать весь военный потенциал для обеспечения безопасности Союзного государства, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, нельзя исключать ситуации, когда сил региональной группировки будет недостаточно, чтобы выстроить надежную защиту.

«Мы должны быть готовы к ее усилению», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

В связи с этим предстоящая проверка сил реагирования Союзного государства пройдет при участии органов управления и подразделений Восточного военного округа.

Ранее, как передает RT, Фомин также озвучил цели проверки. Мероприятия будут включать отработку совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии. Подразделения ВС РФ уже начали прибывать в республику для выполнения маневров.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Россия и Белоруссия готовы применить весь военный потенциал для защиты Союзного государства
россия белоруссия минобороны рф вс рф фомин союзное государство
Комментировать