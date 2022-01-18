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Глава СОМБ Иванов: лидер ЦАР получил Награду мира за спасение страны и защиту ее населения

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: лидер ЦАР получил Награду мира за спасение страны и защиту ее населения
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 18 января. Молодежь Центральноафриканской Республики высоко ценит решения, принятые национальным лидером Фостен-Арканжем Туадера для спасения страны, считает глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«18 января — День мучеников в ЦАР. Это праздник, в ходе которого подрастающее поколение республики старается максимально громко высказать свое мнение о ситуации в стране. В этом году молодежь ЦАР приняла решение отметить работу президента Фостен-Арканжа Туадера: ему была вручена Награда мира.

С момента вступления в должность главы государства Туадера поставил перед собой задачу поддерживать безопасность населения и защищать территориальную целостность республики. Молодые люди, будущее ЦАР, благодарны президенту за обеспечение мира в родной стране», — рассказал глава СОМБ.

Ранее руководитель российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», сообщил, что власти в Банги успели передать в Бамако информацию, полученную из компетентных органов. Согласно этим данным, высокопоставленный чадский разведчик завербовал трех главарей бандформирований ныне расформированного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) для подготовки и отправки наемников в Мали.

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