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Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой

Политика
Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой
Федеральное агентство новостей  / 

Токио упорно отказывается подписывать мирный договор без решения спора о Курильских островах. Глава МИД Есимаса Хаяси заявил, что суверенитет Японии распространяется на южную часть островов Курильской гряды. На фоне развивающихся военных альянсов политические инсинуации японцев относительно спорных островов становятся разменной монетой. Об этом в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

«Говоря о Курилах, надо понимать, что здесь есть две составляющие — это японский фактор и геополитический в контексте развития России. Если анализировать подход японцев, то необходимо вспомнить политику экс-премьера Синдзо Абэ, который 11 раз посещал Россию, пытался наладить диалог и выделял нашу страну как стратегического партнера. Именно это ему и вменяют, якобы его политика потерпела крах. Нынешний премьер несколько сместил угол зрения, теперь Россия интересна Японии не как стратегический партнер, а с точки зрения российско-китайского сотрудничества: насколько оно повлияет на саму Японию», — объяснила Дегтярева.

Для России тема Курил и отношений с Японией — это пассивная тематика. По сути договор о мире заморожен, но это не означает, что между двумя странами идет война. И по большому счету подписание мирного договора для России не несет каких-то глобальных изменений, считает политолог.

«В то же время на фоне смены главы правительства для Японии важна внутриполитическая составляющая. И существует запрос местного населения, которое требует решения вопроса с Курильскими островами», — подчеркнула она.

Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой
vk.com / Ольга Дегтярёва

И здесь самое время вспомнить резолюцию Европарламента, который обвинил не только Германию, но и СССР в развязывании войны. Если рассматривать эту точку зрения, которую активно продвигает Европа и США, то курильские острова могут стать еще одной зоной для дестабилизации и воздействия санкций, уверена политолог. В случае изменения геополитического климата из-за создания новых и развития старых военных альянсов японцы могут попытаться вменить эту «позицию вины» России.

«Если говорить юридическим языком и вспомнить прелюдию этого конфликта, то можно уверенно сказать, что Россия как преемница Советского Союза имеет больше прав на Итуруп и Кунашир. Но надо отдать должное: Россия все же в целом признала территориальный спор, хотя могла этого не делать. Нынешние политические инсинуации японцев относительно части Курильских островов являются разменной монетой. Японцы апеллируют к тому, что у Европы есть «зонтик» — НАТО, а у них ничего нет», — сказала Дегтярева.

По словам политолога, важен еще один факт: если после Второй мировой войны в Японии пацифизм определялся как политика в рамках одной нации, то сейчас концепция свободного открытого тихоокеанского региона перечеркнута созданием альянса AUKUS и возможной трансформацией QUAD. И если Япония активно будет в этом участвовать, то ее политика в отношении РФ будет еще более реактивной.

«Россия, напротив, оказывает номинальную политику сближения, вводя на островах свободную таможенную зону, налоговые каникулы, и привлекает другие страны для развития территорий. Рост конкуренции на Курилах крайне опасен для японцев. Поэтому среди экономической элиты этой страны виден пессимизм, из-за этого они и подогревают градус напряжения», — пояснила Дегтярева.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и его австралийский коллега Скотт Моррисон подписали соглашение о взаимном доступе (RAA), которое упростит проведение совместных учений и усилит военное взаимодействие. Важный оборонный договор позволит Токио и Канберре «укрепить сотрудничество в сфере безопасности на фоне растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

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россия япония курильские острова дегтярева
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