Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша

Сан-Сальвадор, 18 января. Суд в Сальвадоре освободил женщину после девяти лет в тюрьме за убийство при отягчающих обстоятельствах, свершенное при прерывании беременности. Об этом сообщает Гражданская группа за декриминализацию абортов.

По информации организации, женщина по имени Кенья была жертвой сексуального насилия, продолжающегося 17 лет, в результате чего она забеременела и столкнулась с критическими осложнениями.

Celebramos la libertad de Kenia. Muchas a gracias a todas las personas y organizaciones por su apoyo. ¡Seguimos luchando por la libertad de las que faltan! #NosFaltanLas17 #ElSalvador #BringHomeLas17 pic.twitter.com/FIkrlAB0Xl — Agrupación Ciudadana #ManuelaJusticiaYEsperanza (@AbortoPORlaVIDA) January 18, 2022

Представители НПО отметили, что женщина была арестована полицией и привлечена к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах к 30 годам лишения свободы.

«Отметим освобождение Кеньи после отбытия девятилетнего срока. Тюремное заключение на 30 лет за убийство было отменено. Мы продолжим бороться, не жалея сил, чтобы освободить других женщин, которых все еще несправедливо держат в тюрьме», — отметил один из представителей гражданского объединения.

По информации организации, Кенья является четвертой из 17 граждан Сальвадора, подверженных несправедливому лишению свободу за критические ситуации во время беременности.

В Сальвадоре женщины, у которых происходят выкидыши, часто обвиняются в совершении процедуры аборта и преследуются по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Hemos logrado la libertad de Karen, Kathy y Evelyn. Es demasiado emocionante ???? la lucha por la justicia y dignidad sigue ! Desde @AbortoPORlaVIDA seguiremos luchando hasta que todas regresen a sus casas ! hasta que todas @Las17ElSalvador recuperen su libertad #NosFaltanLas17 https://t.co/0nreFdAB9H — Sara Garcia Gross (@SaraVegana) December 24, 2021

В конце декабря, накануне Рождества, были освобождены еще три из 17 женщин, несправедливо заключенных в тюрьму. Представители организации Las 17 призывают президента Найиба Букеле освободить оставшихся 14 из них.