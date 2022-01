Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша

Сан-Сальвадор, 18 января. Суд в Сальвадоре освободил женщину после девяти лет в тюрьме за убийство при отягчающих обстоятельствах, свершенное при прерывании беременности. Об этом сообщает Гражданская группа за декриминализацию абортов.

По информации организации, женщина по имени Кенья была жертвой сексуального насилия, продолжающегося 17 лет, в результате чего она забеременела и столкнулась с критическими осложнениями.

Представители НПО отметили, что женщина была арестована полицией и привлечена к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах к 30 годам лишения свободы.

По информации организации, Кенья является четвертой из 17 граждан Сальвадора, подверженных несправедливому лишению свободу за критические ситуации во время беременности.

