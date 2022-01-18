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Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша

Весь мир
Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
Twitter.com/Las17ElSalvador  / 

Сан-Сальвадор, 18 января. Суд в Сальвадоре освободил женщину после девяти лет в тюрьме за убийство при отягчающих обстоятельствах, свершенное при прерывании беременности. Об этом сообщает Гражданская группа за декриминализацию абортов.

По информации организации, женщина по имени Кенья была жертвой сексуального насилия, продолжающегося 17 лет, в результате чего она забеременела и столкнулась с критическими осложнениями.

Представители НПО отметили, что женщина была арестована полицией и привлечена к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах к 30 годам лишения свободы.

«Отметим освобождение Кеньи после отбытия девятилетнего срока. Тюремное заключение на 30 лет за убийство было отменено. Мы продолжим бороться, не жалея сил, чтобы освободить других женщин, которых все еще несправедливо держат в тюрьме», — отметил один из представителей гражданского объединения.

По информации организации, Кенья является четвертой из 17 граждан Сальвадора, подверженных несправедливому лишению свободу за критические ситуации во время беременности.

В Сальвадоре женщины, у которых происходят выкидыши, часто обвиняются в совершении процедуры аборта и преследуются по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

В конце декабря, накануне Рождества, были освобождены еще три из 17 женщин, несправедливо заключенных в тюрьму. Представители организации Las 17 призывают президента Найиба Букеле освободить оставшихся 14 из них.

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Все новости / Весь мир / Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
аборты сальвадор тюремное заключение
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