Лавров: попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине являются неприемлемыми

Москва, 18 января. Глава российского МИД Сергей Лавров считает неприемлемыми любые попытки выставить Россию стороной вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Лавров отметил, что у Москвы и Берлина есть общее понимание безальтернативности Минских соглашений, передает RT.

«Указали партнерам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений», — заявил глава российского МИД.

Ранее Лаврова говорил, что Германия должна подтолкнуть Украину к выполнению взятых на себя обязательств по Донбассу. Он также заявил, что считает отражением эмоций новые угрозы санкциями со стороны США.