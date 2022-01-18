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Песков: Евросоюз должен решить, какой формат диалога с Россией о безопасности ему подходит

Политика
Песков: Евросоюз должен решить, какой формат диалога с Россией о безопасности ему подходит
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 18 января. Евросоюзу следует самому разобраться с Соединенными Штатами по формату диалога с Российской Федерацией о гарантиях безопасности, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов. Так он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен участвовать в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, поскольку речь идет и о Европе.

«Здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная и предельно ясная. А как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций — это уже, наверное, скорее вопрос европейцев, не наш», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Москва в последние дни замечает, что переговоры по гарантиям безопасности с западными представителями обрамляются агрессивными заявлениями США. По его словам, Россия понимает, зачем официальный Вашингтон это делает.

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сша песков кремль ес
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