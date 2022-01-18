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Лавров заявил, что российские СМИ в Германии должны работать в равных условиях

Политика
Лавров заявил, что российские СМИ в Германии должны работать в равных условиях
flickr.com  /  МИД России

Москва, 18 января. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок на встрече в Москве обсудили проблемы телеканала RT DE в ФРГ.

По словам российского министра, в ходе беседы он обозначил ожидания Москвы на эту тему.

«Российские СМИ в Германии и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы канал RT DE, вещающий из Москвы. В ответ российские правозащитники направили обращения в Европейскую федерацию журналистов и международный Комитет защиты журналистов. В МИД РФ заявили, что Москва может принять в отношении Берлина аналогичные меры.

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Все новости / Политика / Лавров заявил, что российские СМИ в Германии должны работать в равных условиях
россия германия RT DE
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