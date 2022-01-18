Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 16:31
16:26
Экономика
Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений
16:26
Общество
Жителей Петербурга в среду ожидает мокрый снег и гололедица
16:25
Весь мир
Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
16:24
Армия
Пушилин: ВСУ обладают численным перевесом над силами ДНР и ЛНР в Донбассе
16:23
Политика
Запад не уверен, что европейский путь Украины — это всерьез и надолго
16:23
Происшествия
В Алтайском крае председателя ТСЖ осудят за хищение денег у жильцов
16:22
Общество
Глава МОТ спрогнозировал ситуацию на мировом рынке труда в 2022 году
16:17
Общество
Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
16:17
Политика
Шольц выразил готовность к серьезным консультациям с Россией по гарантиям безопасности
16:16
Происшествия
Жесткая посадка Ми-8 в Ненецком автономном округе обошлась без пострадавших
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Адвокат Алешкин не исключил, что вдову Градского пытаются лишить наследства

  /   Обновлено: 18 января 2022 15:42
Общество
Адвокат Алешкин не исключил, что вдову Градского пытаются лишить наследства
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 18 января. Адвокат Андрей Алешкин оценил последствия ситуации с ограблением для Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского перед разделом имущества покойного мужа.

По словам вдовы композитора, злоумышленники украли у нее 100 млн рублей, которые предстояло разделить между наследниками.

Алешкин сомневается, что Градский хранил внушительные накопления дома под кроватью, а не в банке, ведь доходы артиста были официальными. Адвокат предположил в разговоре с ФАН, что инцидент мог быть связан с попыткой лишить Коташенко наследства.

«Там могли быть ну 30 млн, 20, чтобы каждый день в банк не ходить. Но не в таком объеме. Обычно деньги в таком количестве наличными хранят преступники, которые боятся показать, что деньги у них есть, коррупционеры, чиновники крупные, которые боятся эти деньги хранить на счету. А у Градского все официально, все доходы. Поэтому может дискредитируют вдову специально, чтобы лишить ее наследства», — объяснил адвокат.

Друг Градского Андрей Караулов заступился за Коташенко после ограбления. Телеведущий убежден, что у вдовы композитора не было причин инсценировать преступление, и сообщил, что может знать имена причастных к инциденту.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Адвокат Алешкин не исключил, что вдову Градского пытаются лишить наследства
градский коташенко алешкин
Комментировать