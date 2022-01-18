Адвокат Алешкин не исключил, что вдову Градского пытаются лишить наследства

Москва, 18 января. Адвокат Андрей Алешкин оценил последствия ситуации с ограблением для Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского перед разделом имущества покойного мужа.

По словам вдовы композитора, злоумышленники украли у нее 100 млн рублей, которые предстояло разделить между наследниками.

Алешкин сомневается, что Градский хранил внушительные накопления дома под кроватью, а не в банке, ведь доходы артиста были официальными. Адвокат предположил в разговоре с ФАН, что инцидент мог быть связан с попыткой лишить Коташенко наследства.

«Там могли быть ну 30 млн, 20, чтобы каждый день в банк не ходить. Но не в таком объеме. Обычно деньги в таком количестве наличными хранят преступники, которые боятся показать, что деньги у них есть, коррупционеры, чиновники крупные, которые боятся эти деньги хранить на счету. А у Градского все официально, все доходы. Поэтому может дискредитируют вдову специально, чтобы лишить ее наследства», — объяснил адвокат.

Друг Градского Андрей Караулов заступился за Коташенко после ограбления. Телеведущий убежден, что у вдовы композитора не было причин инсценировать преступление, и сообщил, что может знать имена причастных к инциденту.