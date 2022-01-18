Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 16:31
16:26
Экономика
Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 году остался без изменений
16:26
Общество
Жителей Петербурга в среду ожидает мокрый снег и гололедица
16:25
Весь мир
Суд в Сальвадоре освободил женщину, осужденную из-за выкидыша
16:24
Армия
Пушилин: ВСУ обладают численным перевесом над силами ДНР и ЛНР в Донбассе
16:23
Политика
Запад не уверен, что европейский путь Украины — это всерьез и надолго
16:23
Происшествия
В Алтайском крае председателя ТСЖ осудят за хищение денег у жильцов
16:22
Общество
Глава МОТ спрогнозировал ситуацию на мировом рынке труда в 2022 году
16:17
Общество
Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов
16:17
Политика
Шольц выразил готовность к серьезным консультациям с Россией по гарантиям безопасности
16:16
Происшествия
Жесткая посадка Ми-8 в Ненецком автономном округе обошлась без пострадавших
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров ответил на претензии главы МИД Германии Бербок о перемещении российских войск

  /   Обновлено: 18 января 2022 15:40
Армия
Лавров ответил на претензии главы МИД Германии Бербок о перемещении российских войск
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 18 января. Требования Германии относительно действий российской армии в пределах национальной территории неприемлемы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок он подчеркнул, что Россия не создает никаких поводов для эскалации напряженности, в частности вокруг Украины.

«Под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее российский министр заявлял, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Берлином. Бербок накануне высказала аналогичную позицию, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лавров ответил на претензии главы МИД Германии Бербок о перемещении российских войск
россия лавров германия вс рф Бербок
Комментировать