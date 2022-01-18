Лавров ответил на претензии главы МИД Германии Бербок о перемещении российских войск

Москва, 18 января. Требования Германии относительно действий российской армии в пределах национальной территории неприемлемы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок он подчеркнул, что Россия не создает никаких поводов для эскалации напряженности, в частности вокруг Украины.

«Под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее российский министр заявлял, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Берлином. Бербок накануне высказала аналогичную позицию, передает RT.