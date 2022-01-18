В Абакане выявят лучшего настольного теннисиста Сибири

Абакан, 18 января. В столице Хакасии проходит чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису.

Соревнования стартовали в Центре настольного тенниса 17 января и продлятся по 23 января. По итогам масштабного спортивного мероприятия будут определены участники Чемпионата России. За это поборются 180 спортсменов, сообщает «Хакасия».

В соревнованиях принимают участие восемь мужских и шесть женских команд из восьми сибирских регионов: Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из республик Хакасия и Тыва.

Ранее ФАН сообщал о впечатляющем триумфе российских фигуристок на чемпионате Европы, занявших весь пьедестал почета. Победу в женском одиночном катании завоевала Камила Валиева. Второе место заняла Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.