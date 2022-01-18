Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США

В последнее время в Лос-Анджелесе участились случаи разграбления грузовых железнодорожных составов. Мародеры оставляют после себя горы мусора.

Вдоль железнодорожных путей Юнион Пасифик недалеко от центра Лос-Анджелеса были обнаружено тысячи разорванных коробок, упаковок и продуктов питания. Пока грузовые составы с посылками транспортных компаний ждали отправления, мародеры вскрывали вагоны и забирали все, что попадается под руку. Среди прочего мусора были обнаружены детские рисунки и личные письма, которые теперь уже никогда не достигнут своих адресатов. Сейчас горы отходов грузят бульдозерами в мусоровозы.

По словам старшего директора по связям с общественностью одной транспортной компании Лупе Вальдеса, количество ограблений железнодорожных составов за год выросло в четыре раза. В одном только Лос-Анджелесе ежедневно взламывают до 90 контейнеров.