Политолог Борис Рожин: Порошенко получил гарантии безопасности от Байдена

Политолог Борис Рожин заявил, что возвращение Петра Порошенко на Украину связано с гарантиями, которые бывший президент получил от партнеров в США. По словам эксперта, для администрации Джозефа Байдена Петр Порошенко — более приемлемая фигура на посту президента Украины, чем Владимир Зеленский, но США устроит любой президент, который гарантирует антироссийский курс.

«Очевидно, что Петр Порошенко возвращается, имея за спиной некие гарантии, что его не посадят. У Порошенко есть связи в Вашингтоне с теми кругами, которые его поддерживали в период президентства, и явно они сохраняются с администрацией Джозефа Байдена», — заявил Борис Рожин.

По его мнению, максимум на что может решиться украинская власть, это отправить Петра Порошенко под домашний арест, как это было в случае с Виктором Медведчуком.

«Как мы видим, его не смогли ни арестовать в аэропорту, ни вынести постановление о его аресте, хотя вся пропаганда Зеленского настаивала, что его посадят. Это говорит о том, что административный аппарат действует с оглядкой на позицию США», — отметил политолог.

Эксперт не считает, что США сделали однозначную ставку на Петра Порошенко в перспективе будущих выборов президента Украины. Противостояние Порошенко и Зеленского он оценивает как борьбу за места в колониальной администрации.

«Зеленский был избран на выборах, и в США его признали. Но в Белом доме не забыли, что Зеленский вел переговоры с Трампом, с Джулиани, который требовал от него расследования дела в отношении сына Байдена. Порошенко, который пришел к власти с помощью американцев и Байдена в том числе, на этом фоне пытается себя продать как наиболее удобного для американцев президента Украины. И часть риторики Порошенко в отношении Зеленского адресована не населению Украины, а именно на Запад, то есть тем кругам американского истеблишмента, которые могут поддержать его претензии на власть на Украине. Поэтому это — своеобразные смотрины или внутривидовая конкуренция за место у руля колониальной администрации. Понятно, что там есть личные и материальные амбиции, но американцев устроит любой человек или политическая сила, которая обеспечивает преемственность сложившегося политического курса: использование Украины как плацдарма, инструмента антироссийской политики», — заявил Борис Рожин.

Prt Scr youtube.com / Альпари

Эксперт не думает, что обвинения Петра Порошенко в госизмене закончатся для него реальным тюремным сроком, поскольку в поставках контрабандного угля непризнанных республик Донбасса в период блокады замешано как окружение Петра Порошенко, так и Владимира Зеленского.

«Украина до 2016 года напрямую покупала уголь у ЛНР и ДНР, то есть фактически в период активных боевых действий эшелоны с углем шли через линию фронта, и этот вопрос был согласован Киевом с властями непризнанных республик. Это была грязная схема, и курировал ее на Украине Порошенко. В 2016 году, когда началась угольная блокада Донбасса, Порошенко всячески не хотел, чтобы эта схема прекращалась. Окружение Игоря Коломойского провернуло другую схему, когда уголь из Донбасса перестал поступать на Украину напрямую, его стали ввозить через Россию и Белоруссию, якобы он российский, и Порошенко, конечно же, про это знал. Поэтому можно говорить, что Порошенко негодяй, рассказывает о борьбе с Россией, а сам покупает у нее уголь, но ведь Зеленский занимается тем же самым: когда стоит вопрос о нехватке угля и электроэнергии, он высказывается, что Украина готова делать скидки для грязного российского агрессорского газа, готова у нелегитимного режима Александра Лукашенко покупать электроэнергию и так далее», — отметил Борис Рожин.

Стороны, по его мнению, больше используют ситуацию с контрабандой донбасского угля как аргумент в PR-кампании накануне выборов президента.

«Медиа, подконтрольные Порошенко, раздувают из него главного оппозиционера Украины, который больше всех сделал для Украины за всю ее историю. Порошенко и так занимал второе или третье место по рейтингу среди украинских политиков, а сейчас на фоне падения рейтинга Зеленского начинается подготовительная работа к будущим выборам», — отметил политолог.

При этом шансов включиться в президентскую гонку кандидатам, которые проводили бы пророссийскую политику, он не видит.