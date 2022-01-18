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Штраф за отсутствие техосмотра составит в 2022 году 2 тысячи рублей

Общество
Штраф за отсутствие техосмотра составит в 2022 году 2 тысячи рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 января. Сотрудники ГИБДД с марта 2022 года начнут штрафовать водителей за езду без техосмотра. Сумма штрафа составит 2000 рублей.

Наказание положено лишь для тех, для кого техосмотр остается обязательным. Начиная с этого года процедуру необходимо проходить только при постановке машины на учет, в случае смены владельца или если возраст авто превышает четыре года. Техосмотр также остается обязательным при внесении изменений в конструкцию машины, для коммерческого и служебного транспорта.

При этом у ГИБДД остается право осмотреть автомобиль и потребовать посещение стационарного пункта, даже если для машины техосмотр не обязателен. Как объяснили в ГИБДД, водитель может не проходить осмотр транспортного средства, если у него есть действующая диагностическая карта.

Российских автомобилистов в 2022 году ожидает ряд серьезных законодательных изменений. Некоторые из них уже вступили в силу, а другие — только ожидаются.

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ГИБДД штрафы автомобили
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