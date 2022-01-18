Путин провел встречу с министром культуры России Любимовой

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, на которой обсуждалось будущее киностудии «Ленфильм», развитие проекта «Пушкинская карта» и другие вопросы.

Любимова рассказала Путину, что в «Лефильме» планируется создать пространство для получения дополнительного образования. Она также отметила, что появилась возможность отремонтировать и восстановить помещения студии.

Путин и Любимова во время встречи также обсудили развитие проекта «Пушкинская карта», который стал важным в деятельности министерства. Министр культуры сообщила и о возрождении Всероссийского гастрольного плана на базе Росконцерта.

Ранее Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Его целью является популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.