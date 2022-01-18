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Московский курьер решил переквалифицироваться в уборщика после сильных снегопадов

Видео

Столичные сотрудники коммунальных служб оказались не готовы к обильным осадкам. Поэтому на помощь рабочим пришли неравнодушные горожане.

Жители Москвы сняли на камеру мобильного телефона, как вместе с уборщиками снег на Тамбовской улице решил убрать курьер известной сети доставок. На кадрах видно, как молодой человек с термосумкой берется за лопату и начинает активно выбрасывать снег с обочины. Рядом с ним находится еще несколько коммунальщиков.

Эта зима удивила москвичей свой снежностью. В столице прошло несколько сильных снегопадов, на город обрушился циклон «Аннет». Всего в январе выпало 150% месячной нормы осадков.

На данный момент в Москве работают около 90 тысяч рабочих, которые очищают столицу от снега и льда. Им на помощь направлено 12 тысяч единиц спецтехники. Объявлен усиленный режим работы.

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москва снег
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