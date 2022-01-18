Адвокат Алешкин поставил под сомнение слова вдовы Градского о похищении 100 млн рублей

Москва, 18 января. Адвокат Андрей Алешкин высказался о ситуации вокруг ограбления Марины Коташенко, супруги покойного композитора Александра Градского. Кандидат юридических наук усомнился, что все было именно так, как рассказала потерпевшая.

Марина Коташенко заявила о пропаже из ее дома 100 млн рублей. Примерно половина этих денег должна была достаться другим наследникам Градского. По словам вдовы композитора, она хранила внушительную сумму под кроватью, когда ее забрали злоумышленники.

Адвокат Андрей Алешкин в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему не верит показаниям Коташенко.

«У меня сомнения, что кто-то хранит деньги под диваном, в тумбочке и так далее, потому что сумма большая. Обычно хранят в банке. Во-вторых, сложно подтвердить, что эти деньги вообще были. «У меня было 10 млн, у меня украли». А были ли эти 100 млн?» — убежден Алешкин.

Адвокат также отметил, что слова Коташенко сложно проверить. Он сомневается, что она пересчитывала наследство мужа. Однако юрист допустил, что вдову Градского действительно обокрали, но речь может идти о меньшей сумме.

«Я думаю, что украли какие-то деньги, но это не та сумма, о которой идет речь. Возможно, эта сумма оценочная, если украли какие-то вещи. Это могут быть картины, предметы роскоши, золото, ювелирные украшения. И вот по оценке вдовы это 100 млн рублей. Я не думаю, что она сидела пересчитывала, — заявил Алешкин. — Она и так наследник. Тем более дом уже принадлежит ей три года. Я не думаю, что Градский хранил деньги под матрасом. Тем более их знакомые, друзья знали о них. Так что преступники знали, что в доме есть какая-то ценность. А была ли она в том объеме, в котором сейчас пишут в СМИ, сказать сложно. Но я бы 100 млн дома точно наличными не хранил, лучше положить их в банк».

Одной из версий происшествия стала гипотеза об инсценировке ограбления. Следствие не исключает этот вариант. По словам адвоката Сергея Жорина, если причастность Коташенко к инциденту получит подтверждение, ей придется ответить перед судом по статье о мошенничестве.