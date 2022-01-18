Кедми описал афганский сценарий развала ВСУ после первого залпа со стороны Донецка

Киев, 18 января. США отказались от идеи спровоцировать конфликт с Россией руками украинских военных в Донбассе, но это не значит, что угроза крупной эскалации минимизирована.

Проблема в нестабильности внутриполитической ситуации на Украине, которая с каждым днем становиться все более взрывоопасной. Для серьезной эскалации в данный момент хватит малейшего толчка. Во многом Украина сейчас похожа на Казахстан пару недель тому назад.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что осознанно ни США, ни Европа не будут подталкивать Киев к обострению ситуации в Донбассе. Это сейчас невыгодно никому из западных партнеров Украины. Но внутриполитическая ситуация здесь еще более напряженная, чем была в Казахстане перед недавним взрывом. Эксперт отметил, что главная опасность Украины на сегодняшний день кроется в огромном количестве безответственных, неуправляемых элементов с опасными игрушками. Грубо говоря, любой боевик ВСУ на линии разграничения может выпить для храбрости и выстрелить из тяжелой артиллерии по ЛДНР и попадет в школу, что сразу же приведет к серьезнейшему обострению.

facebook.com / Міністерство оборони України

Яков Кедми напомнил, что Россия не так давно изменила риторику по отношению к угрозе для Донбасса со стороны ВСУ. Впервые прозвучало, что невыполнение Киевом Минских соглашений угрожает национальной безопасности Украины. Это лишило украинскую армию малейшего пространства для маневра. Любая эскалация приведет к жесткому ответу России. Причем для полного разгрома ВСУ Москве даже не понадобиться вводить войска или предпринимать какие-либо масштабные действия.

«Украинская армия настолько примитивна. У них нет даже средств защиты. Один мощный огневой удар, залп, возможно и со стороны Донецка, неважно ракетами или прочим, который уничтожит все штабы и узлы связи, системы наблюдения и танковые и артиллерийские подразделения, приведет к тому, что украинская армия просто распадется. Первая цель — это команда и связь. Как только это исчезнет, ВСУ превратятся в толпу под лозунгом «Спасайся, кто может». И не стоит думать о нацбатальонах. История учит, что они первые бежали с поля боя. Все развалится как карточный домик. Украинцы не будут воевать за свою власть. Даже американские специалисты понимают, что развал украинской армии пойдет по афганскому сценарию. Причины другие, но и там и там во главе угла стоит коррупция. Украинские солдаты так же не готовы защищать свою власть, как была не готова защищать свой проворовавшийся режим регулярная афганская армия», — провел параллели военный эксперт.

Кедми добавил, что с украинской армией американцы так же ошиблись, как и с афганской. Хотя, благодаря печальному афганскому опыту сюда не вкладывали таких средств, видимо, предчувствуя результат. Взрыва пока не произошло, но итог будет таким же. Поэтому в Вашингтоне и отказались от варианта с провокацией в Донбассе. По крайней мере наиболее благоразумное крыло Белого дома больше не рассматривает подобных сценариев.

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