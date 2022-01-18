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Кедми описал афганский сценарий развала ВСУ после первого залпа со стороны Донецка

Армия
Кедми описал афганский сценарий развала ВСУ после первого залпа со стороны Донецка
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 января. США отказались от идеи спровоцировать конфликт с Россией руками украинских военных в Донбассе, но это не значит, что угроза крупной эскалации минимизирована.

Проблема в нестабильности внутриполитической ситуации на Украине, которая с каждым днем становиться все более взрывоопасной. Для серьезной эскалации в данный момент хватит малейшего толчка. Во многом Украина сейчас похожа на Казахстан пару недель тому назад.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что осознанно ни США, ни Европа не будут подталкивать Киев к обострению ситуации в Донбассе. Это сейчас невыгодно никому из западных партнеров Украины. Но внутриполитическая ситуация здесь еще более напряженная, чем была в Казахстане перед недавним взрывом. Эксперт отметил, что главная опасность Украины на сегодняшний день кроется в огромном количестве безответственных, неуправляемых элементов с опасными игрушками. Грубо говоря, любой боевик ВСУ на линии разграничения может выпить для храбрости и выстрелить из тяжелой артиллерии по ЛДНР и попадет в школу, что сразу же приведет к серьезнейшему обострению.

Кедми описал афганский сценарий развала ВСУ после первого залпа со стороны Донецка
facebook.com / Міністерство оборони України

Яков Кедми напомнил, что Россия не так давно изменила риторику по отношению к угрозе для Донбасса со стороны ВСУ. Впервые прозвучало, что невыполнение Киевом Минских соглашений угрожает национальной безопасности Украины. Это лишило украинскую армию малейшего пространства для маневра. Любая эскалация приведет к жесткому ответу России. Причем для полного разгрома ВСУ Москве даже не понадобиться вводить войска или предпринимать какие-либо масштабные действия.

«Украинская армия настолько примитивна. У них нет даже средств защиты. Один мощный огневой удар, залп, возможно и со стороны Донецка, неважно ракетами или прочим, который уничтожит все штабы и узлы связи, системы наблюдения и танковые и артиллерийские подразделения, приведет к тому, что украинская армия просто распадется. Первая цель — это команда и связь. Как только это исчезнет, ВСУ превратятся в толпу под лозунгом «Спасайся, кто может». И не стоит думать о нацбатальонах. История учит, что они первые бежали с поля боя. Все развалится как карточный домик. Украинцы не будут воевать за свою власть. Даже американские специалисты понимают, что развал украинской армии пойдет по афганскому сценарию. Причины другие, но и там и там во главе угла стоит коррупция. Украинские солдаты так же не готовы защищать свою власть, как была не готова защищать свой проворовавшийся режим регулярная афганская армия», — провел параллели военный эксперт.

Кедми добавил, что с украинской армией американцы так же ошиблись, как и с афганской. Хотя, благодаря печальному афганскому опыту сюда не вкладывали таких средств, видимо, предчувствуя результат. Взрыва пока не произошло, но итог будет таким же. Поэтому в Вашингтоне и отказались от варианта с провокацией в Донбассе. По крайней мере наиболее благоразумное крыло Белого дома больше не рассматривает подобных сценариев.

Ранее белорусский политолог Вадим Гигин объяснил, как Россия и Москва испугала Литву с Польшей ответом на сомнительную деятельность украинских солдат вблизи границы.

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Все новости / Армия / Кедми описал афганский сценарий развала ВСУ после первого залпа со стороны Донецка
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