Госдеп анонсировал встречу госсекретаря США Блинкена с Зеленским на Украине

Вашингтон, 18 января. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Киев. Там он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщили в Госдепе.

Недавно аналогичные публикации появились в прессе. Подчеркивалось, что темой обсуждения между сторонами может стать ситуация на Украине.

Поездка государственного секретаря пройдет с 18 по 20 января. Блинкен рассчитывает посетить Берлин и Киев. В украинской столице запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Ранее Энтони Блинкен указывал на необходимость выполнения Минских соглашений. Реализация договоренностей поможет снизить напряженность вокруг Украины, выражал уверенность госсекретарь.