Уильямс на встрече в МИД России указали на дестабилизирующую роль Миссии ООН в Ливии

Москва, 18 января. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на переговорах со спецсоветником генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс заявил, что миссия международной организации в североафриканской стране больше не может существовать в прежнем формате. Причиной этому служит превышение американской чиновницей полномочий, что привело к дестабилизации в государстве. Об сообщили дипломатические источники.

В понедельник, 17 января, гражданка США прибыла в Москву по требованию российского дипломата. Ее вызвали в столицу на фоне обострения политической ситуации в Ливии ввиду срыва общенациональных президентских и парламентских выборов.

МИД России заявил, что деятельность Стефани Уильямс привела к обострению обстановки в стране, вакууму власти и поставила державу на грань военного конфликта. Она откровенно лоббировала интересы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, которое 24 декабря прошлого года утратило легитимность.

В декабре 2021 – январе 2022 западный чиновник пыталась навязать поддержку ООН кабмина Дабибы как уже готовое решение по Ливии, что вызвало протест в стране и было расценено российской стороной как прямое вмешательство во внутренние дела африканского государства. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также не исключают личную финансовую заинтересованность Стефани Уильямс в поддержке ПНЕ.

Вершинин объявил спецсоветнику, что в свете изложенных фактов, миссия ООН в Ливии и действия отдельных представителей международной организации в стране не могут продолжать существовать в прежнем формате. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым у Стефани Уильямс не состоялась, подчеркнули источники.

Отметим, что в настоящее время ПНЕ во главе с Дабибой не имеет юридических оснований для продолжения работы. Более того, после попытки незаконно зарегистрироваться кандидатом и удержать власть в стране бывший премьер-министр утратил поддержку населения.

В понедельник, 17 января, председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех напомнил, что срок полномочий переходного кабмина истек 24 декабря и пришла пора сформировать новый орган исполнительной власти.

Однако, по некоторым данным, Абд аль-Хамид Дабиба продолжает попытки сохранить власть и снабжает террористов, ориентированных на ИГ1 (запрещена в РФ) и «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ), деньгами из бюджета государства для того, чтобы радикальные вооруженные формирования силовым образом поддерживали нелегитимное правительство. В задачи этих преступных групп, помимо прочего, входит провоцирование конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) и бандами Запада, включая формирования из Мисураты. Таким образом Дабиба рассчитывает окончательно дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы помешать сильнейшим политикам страны из числа кандидатов в президенты сформировать новый коалиционный кабмин в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече кандидатов в президенты в Бенгази.

1 Организация запрещена на территории РФ.