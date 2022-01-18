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Барнаульские ракетчики проводят учения на ПГРК «Ярс»

  /   Обновлено: 18 января 2022 15:49
Армия
Барнаульские ракетчики проводят учения на ПГРК «Ярс»
stat.mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ

Барнаул, 18 января. С 17 по 21 января в Барнаульском ракетном соединении пройдут первые в новом году учения. Запланирован выход ПГРК «Ярс» на позиции боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отработают вывод комплексов на маршруты боевого охранения, смену полевых позиций, организацию маскировки, сообщает «Алтайская правда». Противодиверсионные подразделения будут обнаруживать и уничтожать условных диверсантов. Для выполнения задач по нейтрализации диверсионных групп будут привлечены беспилотные летательные аппараты.

В маневрах будут задействованы новейшие образцы военной техники. В том числе боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва», технику инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

Ранее ФАН рассказывал об учениях морских пехотинцев Тихоокеанского флота. Они отрабатывали отражение атаки условного противника в Приморье.

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