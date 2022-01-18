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Бербок понадобилась помощь визажиста после встречи с Лавровым за закрытыми дверями

  /   Обновлено: 18 января 2022 15:06
Политика
Бербок понадобилась помощь визажиста после встречи с Лавровым за закрытыми дверями
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Москва, 18 января. Начало пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок после беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым пришлось задержать. Источник в немецкой делегации сообщил, что по итогам встречи немецкому дипломату понадобилась помощь специалиста.

Как сообщил источник из дипломатической среды ФРГ, Бербок сбежала в уборную сразу после завершения этапа переговоров за закрытыми дверями. По словам информатора, беседа политиков получилась достаточно жаркой, и главе немецкого дипломатического ведомства понадобилась экстренная помощь визажиста.

«Начало пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова и Бербок задерживается. Главе МИД ФРГ понадобилась помощь визажиста», — заявили в немецкой делегации.

Бербок понадобилась помощь визажиста после встречи с Лавровым за закрытыми дверями
wikipedia.org / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Переговоры главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стартовали 18 января в Москве. В начале встречи политики заявили о приверженности к конструктивному диалогу и стремлении работать над преодолением проблем, накопившихся в отношениях двух стран.

Накануне визита в Москву Бербок встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат в очередной раз заявила о «самых жестких» санкциях против Москвы и «Северного потока — 2» в случае мнимой «российской агрессии», а также выразила желание лично явиться на «линию соприкосновения» в Донбассе.

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Все новости / Политика / Бербок понадобилась помощь визажиста после встречи с Лавровым за закрытыми дверями
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