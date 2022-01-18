МИД России рассчитывает, что Германия повлияет на Украину по Минским соглашениям

Москва, 18 января. Российская Федерация рассчитывает, что немецкая сторона повлияет на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел России поделился во время совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок.

«Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров, чтобы они, наконец, выполнили взятые на себя обязательства», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Украина не имеет никакого альтернативного выхода из ситуации в государстве. Глава МИД РФ уточнил, что у Киева есть лишь Минские соглашения, которые украинская сторона обязана выполнить.