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Мишустин призвал работодателей отправить на «удаленку» как можно больше сотрудников

Экономика
Мишустин призвал работодателей отправить на «удаленку» как можно больше сотрудников
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 января. Работодателям в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» следует перевести из офисов на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он объяснил, что перевод работников на «удаленку» позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения. При этом, как уточнил премьер, переводить на дистанционную работу следует без потерь в производственных процессах. В первую очередь на «удаленку» следует отправить пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, подчеркнул Мишустин. По его словам, остальных работников необходимо регулярно тестировать на коронавирус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил об отсутствии планов у правительства по введению нового локдауна. При этом представитель Кремля не исключил введения отдельных ограничений на уровне регионов.

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мишустин удаленная работа коронавирус омикрон
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