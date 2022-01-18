Полузащитник «Спартака» Мелкадзе может перебраться в «Сочи»

Москва, 18 января. Полузащитник московского клуба «Спартак» Георгий Мелкадзе в ближайшее время может подписать контракт с «Сочи».

Согласно данным Sport24, речь идет о полноценном трансфере. Футболист не полетел с красно-белыми на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 24-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Большую часть сезона-2021/22 игрок провел в лазарете из-за травмы. Хавбек сыграл в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб. Соглашение между сторонами рассчитано на 4,5 года.