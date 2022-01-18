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Президент Бразилии посетит Суринам и Гайану для сотрудничества в нефтегазовой сфере

Весь мир
Президент Бразилии посетит Суринам и Гайану для сотрудничества в нефтегазовой сфере
Global Look Press  /  Antonio Molina via www.imago-ima/www.imago-images.de

Бразилиа, 18 января. Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Суринам и Гайану для переговоров об экономическом сотрудничестве после недавнего обнаружения месторождений газа и нефти в этих странах. Об этом сообщает министерство иностранных дел южноамериканского государства.

Болсонару вместе с президентами Суринама Ченом Сантокхи и Гайаны Ирфааном Али проведут рабочий обед в Парамарибо, чтобы обсудить «проекты, представляющие взаимный интерес».

Согласно заявлению МИД Бразилии, три правительства продолжат стратегический диалог на фоне появления новых возможностей для «усиления экономического и социального развития в Суринаме и Гайане благодаря обнаружению нефти и газа».

Ожидается, что представители государственной компании Petrobras будут сопровождать Болсонару в ходе визита в столицу Суринама для потенциального сотрудничества и инвестиций.

Перед поездкой в Парамарибо Болсонару выйдет на видеосвязь с президентом Гайаны по поводу их дальнейших планов.

Ранее глава МИД Бразилии Карлус Франса принял у себя представителей северного штата Рорайма, чтобы обсудить интеграцию в сфере транспорта, энергетики и торговли с Гайаной и Суринамом.

Маленькие южноамериканские страны оказались в центре последнего нефтяного бума в Латинской Америке после открытия месторождений нефти американской ТНК ExxonMobil. По оценкам компании, только в гайанском блоке содержится более 8 млрд баррелей извлекаемых нефтяных ресурсов с высокой себестоимостью и качеством. Позже компании Apache и Total сообщили об обнаружении новых месторождений на суринамском Блоке 58.

Благодаря существенному конкурентному преимуществу перед другими регионами две южноамериканские страны стали популярным местом для инвестиций.

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