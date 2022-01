Президент Бразилии посетит Суринам и Гайану для сотрудничества в нефтегазовой сфере

Бразилиа, 18 января. Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Суринам и Гайану для переговоров об экономическом сотрудничестве после недавнего обнаружения месторождений газа и нефти в этих странах. Об этом сообщает министерство иностранных дел южноамериканского государства.

Болсонару вместе с президентами Суринама Ченом Сантокхи и Гайаны Ирфааном Али проведут рабочий обед в Парамарибо, чтобы обсудить «проекты, представляющие взаимный интерес».

Согласно заявлению МИД Бразилии, три правительства продолжат стратегический диалог на фоне появления новых возможностей для «усиления экономического и социального развития в Суринаме и Гайане благодаря обнаружению нефти и газа».

