Президент Бразилии посетит Суринам и Гайану для сотрудничества в нефтегазовой сфере

Бразилиа, 18 января. Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Суринам и Гайану для переговоров об экономическом сотрудничестве после недавнего обнаружения месторождений газа и нефти в этих странах. Об этом сообщает министерство иностранных дел южноамериканского государства.

Болсонару вместе с президентами Суринама Ченом Сантокхи и Гайаны Ирфааном Али проведут рабочий обед в Парамарибо, чтобы обсудить «проекты, представляющие взаимный интерес».

Согласно заявлению МИД Бразилии, три правительства продолжат стратегический диалог на фоне появления новых возможностей для «усиления экономического и социального развития в Суринаме и Гайане благодаря обнаружению нефти и газа».

Brazil's Bolsonaro to visit Suriname and Guayana for talks on oil cooperation https://t.co/D4eh3hR7W3 pic.twitter.com/0hSn1HFsNS — Reuters (@Reuters) January 18, 2022

Ожидается, что представители государственной компании Petrobras будут сопровождать Болсонару в ходе визита в столицу Суринама для потенциального сотрудничества и инвестиций.

Перед поездкой в Парамарибо Болсонару выйдет на видеосвязь с президентом Гайаны по поводу их дальнейших планов.

O Ministro Carlos França recebeu hoje representantes do governo do Estado de #Roraima, para discutir a integração em transportes, energia e comércio com Guiana ???????? e Suriname ????????. pic.twitter.com/cCuNvgjbcJ — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) January 13, 2022

Ранее глава МИД Бразилии Карлус Франса принял у себя представителей северного штата Рорайма, чтобы обсудить интеграцию в сфере транспорта, энергетики и торговли с Гайаной и Суринамом.

Маленькие южноамериканские страны оказались в центре последнего нефтяного бума в Латинской Америке после открытия месторождений нефти американской ТНК ExxonMobil. По оценкам компании, только в гайанском блоке содержится более 8 млрд баррелей извлекаемых нефтяных ресурсов с высокой себестоимостью и качеством. Позже компании Apache и Total сообщили об обнаружении новых месторождений на суринамском Блоке 58.

Благодаря существенному конкурентному преимуществу перед другими регионами две южноамериканские страны стали популярным местом для инвестиций.