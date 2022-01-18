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Певец Сосо Павлиашвили признался, что продал квартиру в 90-е из-за долгов

Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили признался, что продал квартиру в 90-е из-за долгов
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 18 января. Артист Сосо Павлиашвили рассказал, как лишился собственной квартиры, чтобы расплатиться с задолженностями. Звезда поделился подробностями давней истории о жизни в 1990-е годы.

Сосо Павлиашвили успешно построил карьеру в мире шоу-бизнеса и счастлив в отношениях с возлюбленной Ириной Патлах, с которой недавно провел обряд венчания. Однако в начале карьеры артисту пришлось столкнуться с серьезными сложностями, включая безденежье. Павлиашвили даже был вынужден продать квартиру.

«Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке», — поделился артист в беседе с изданием «Вокруг ТВ».

По словам Павлиашвили, спустя время те люди снова дали о себе знать и даже вернули ему деньги. Артист также признался, что тяжелый период в 90-е закалил его характер. Кроме того, даже во времена безденежья он продолжал поддерживать и воодушевлять нуждающихся.

Певица Монеточка стала обладательницей собственной недвижимости в Москве. Корреспонденты ФАН выяснили подробности приобретения исполнительницей квартиры, из-за которой суд перенес слушание против музыканта Стаса Костюшкина.

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певец недвижимость Павлиашвили
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