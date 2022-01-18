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В Марий Эл выявили первые случаи заражения омикроном
Общество
В Марий Эл выявили первые случаи заражения омикроном
rospotrebnadzor.ru  /  «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

Йошкар-Ола, 18 января. В Управлении Роспотребнадзора по Марий Эл прокомментировали выявление первых случаев заражения омикрон-штаммом в республике.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, все трое пациентов, у которых идентифицирован омикрон-штамм, являются невакцинированными от коронавируса жителями Йошкар-Олы, им за 50 лет. Заболевание у них протекает по типу обычного ОРВИ. Все лица, контактировавшие с пациентами, изолированы и обследованы на COVID-19, за ними продолжается медицинское наблюдение, сообщает «МедиаПоток».

Специалисты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» инициировали эпидемиологическое расследование по фактам выявления омикрон-штамма у местных жителей, чтобы определить очаги заражения и установить причинно-следственные связи. Профилактические мероприятия уже проведены в полном объеме.

Ранее ФАН сообщал о выявлении первого случая выявления омикрон-штамма коронавируса на территории Нижегородской области. Данный диагноз подтвердился у местной 28-летней девушки, не проходившей вакцинацию от COVID-19.

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