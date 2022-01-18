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Политолог Шипилин: неожиданный ход России может обесценить любой санкционный выпад США

Политика
Политолог Шипилин: неожиданный ход России может обесценить любой санкционный выпад США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. США позиционируют себя как мирового гегемона, однако им все сложнее отстаивать свою позицию на международной арене из-за решительных действий России, заявил политолог Павел Шипилин.

В интервью радио Sputnik эксперт прокомментировал недавнее заявление замгоссекретаря США Виктории Нуладн о том, что у Вашингтона подготовлены 18 различных сценариев на случай «российского вторжения на Украину». По словам Шипилина, подобная агрессивная риторика не способствует диалогу между странами. Кроме того, ни один «сценарий» не заставит Москву отказаться от укрепления национальной безопасности.

«Как уже говорил (президент РФ Владимир) Путин, нам отступать некуда. Поэтому, естественно, Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от того, договоримся мы о юридических гарантиях с США или нет», – заявил эксперт.

Он отметил, что дальнейшие действия России зависят от ответа США на требования по гарантиям безопасности. Если они будут отклонены, то Москва возьмет все в свои руки. Политолог считает, что неожиданный ход российской стороны может обесценить любой санкционный выпад Вашингтона. Важно подчеркнуть, что в Кремле неоднократно говорили об отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении других стран, в том числе Украины.

Ранее RT со ссылкой на МИД России сообщал, что заявление о 18 сценариях против РФ может указывать на существование «межведомственного конкурса» в США. Эксперты говорят, что вести переговоры с Западом можно только на языке силы.

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