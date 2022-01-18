Политолог Ковтун исключил новый Майдан на Украине из-за ситуации с Порошенко

Киев, 18 января. Нового госпереворота и Майдана на Украине из-за ситуации с экс-президентом Петром Порошенко ждать не стоит. Такое мнение высказал украинский политолог Вячеслав Ковтун.
Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Как отметил Ковтун, ситуация с неудавшимся задержанием экс-главы государства показала, что повторно никакого Майдана точно не произойдет.
Кроме того, политолог привел один аргумент невозможности свержения власти на Украине. По словам Ковтуна, дело в том, что Порошенко не поддерживает никто из известных украинских политиков. Когда он прилетел в Киев, его не встретил ни мэр Киева Виталий Кличко, ни лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
«Лидером оппозиции является тот человек, который объединяет других вокруг себя. Поэтому Порошенко вчера был один. Никакой консолидации мы не увидели. Мы видим реалии: он один», — пояснил эксперт.
Непосредственно в ходе судебного заседания о мере пресечения для Порошенко обвинение выбирало те факты, которые легко доказать, в частности — закупку угля в Донбассе, заключил Ковтун.
Ранее украинские правоохранители сообщили, что Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск. Накануне он прилетел в Киев из Варшавы.