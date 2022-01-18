Политолог Ковтун исключил новый Майдан на Украине из-за ситуации с Порошенко

Киев, 18 января. Нового госпереворота и Майдана на Украине из-за ситуации с экс-президентом Петром Порошенко ждать не стоит. Такое мнение высказал украинский политолог Вячеслав Ковтун.

Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Как отметил Ковтун, ситуация с неудавшимся задержанием экс-главы государства показала, что повторно никакого Майдана точно не произойдет.

Кроме того, политолог привел один аргумент невозможности свержения власти на Украине. По словам Ковтуна, дело в том, что Порошенко не поддерживает никто из известных украинских политиков. Когда он прилетел в Киев, его не встретил ни мэр Киева Виталий Кличко, ни лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

«Лидером оппозиции является тот человек, который объединяет других вокруг себя. Поэтому Порошенко вчера был один. Никакой консолидации мы не увидели. Мы видим реалии: он один», — пояснил эксперт.

Непосредственно в ходе судебного заседания о мере пресечения для Порошенко обвинение выбирало те факты, которые легко доказать, в частности — закупку угля в Донбассе, заключил Ковтун.

Ранее украинские правоохранители сообщили, что Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск. Накануне он прилетел в Киев из Варшавы.